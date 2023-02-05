Эксперт рассказал, что может получить Украина помимо «Железного купола» 5.02.2023, 1:15

Февраль станет переломным месяцем войны.

Израиль изменил свою риторику в отношении партнерства с Украиной в рамках противостояния российской агрессии. Сейчас Иерусалим больше склоняется к поддержке Киева, а значит, страны могут наладить поставки оружия и даже договориться о передаче ПРО «Железный купол», пишет УНИАН.

Как отметил американский политик Борис Пинкус во время прямого эфира, благосколонность Израиля подтверждают недавние атаки по военным объектам Ирана, в числе которых были заводы, производящие оружие для РФ. При этом он уверен, что такие действия Иерусалим осуществил при косвенном согласии Соединенных Штатов Америки.

«Лучше поздно, чем никогда. Я думаю, что это направление, предпринятое на уничтожение заводов противника, продолжится (ред.- УНИАН)», - сказал он.

Также Пинкус спрогнозировал, что на фоне усиления международной поддержки Украины в дальнейшем могут произойти «очень инетерсные события». Он упомянул, что недавно даже Южная Корея согласилась поддержать Киев поставками оружия

«Сегодня решающий момент, февраль будет решающим. Я надеюсь, что мы переломим хребет этим варварам уже до осени этого года. И мир будет праздновать победу Украины», - отметил он.

Политик также заинтриговал, что Украина от сотрудничества с Израилем может получить не только ПРО «Железный купол», но и более целеобразное для своей обороны оружие.

«Сейчас звучит очень много противоречивого о «Железных куполах». Дело в том, что конструкция «Железных куполов» не позволяет бить по летающим объектам на больших высотах. Я думаю, что у Израиля есть еще другие виды вооружения, которые не обнародованы. Они будут поставляться. В этом есть необходимость. Я думаю, что Израиль обязан это делать», - сказал он.

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