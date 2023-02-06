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Россия потеряла самую большую атомную подводную лодку в мире

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  • 6.02.2023, 8:02
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Россия потеряла самую большую атомную подводную лодку в мире

Ее уничтожение произойдет на военно-морской базе в Северодвинске.

Россия вывела из боевого состава ВМФ тяжелую атомную подводную лодку «Дмитрий Донской», которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.

Теперь ее ждет утилизация. Об этом сообщил председатель общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев, пишет пропагандистское издание ТАСС.

Как отмечается, ее уничтожение произойдет на военно-морской базе в Северодвинске с двумя другими подлодками такого же проекта с индексом 941.

Подводная лодка «Дмитрий Донской» включили в боевой состав флота в 1980 году в рамках проекта 941. Ее водоизмещение составляет 48 тысяч тонн. Некоторое время эта подводная лодка была самой большой по размерам (172 м длиной и 23 м шириной).

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