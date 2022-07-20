В России выведена из строя крупнейшая в мире ядерная подлодка 5 20.07.2022, 19:44

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«Дмитрий Донской» будет утилизирован.

Крупнейшая в мире стратегическая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами «Дмитрий Донской» выведена из эксплуатации. Об этом сообщило государственное «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонной промышленности России.

«Подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из состава флота и подлежит утилизации», – сказал источник агентства.

Атомная субмарина «Дмитрий Донской» типа «Тайфун», головное судно подводных лодок с баллистическими ракетами проекта 941 «Акула» вошел в состав флота РФ в 1980 году, в 2002 году его модернизировали и перевооружили, говорится в сообщении.

Американское издание Newsweek пишет, что в январе 2021 года глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев РФ заявлял агентству ТАСС, что ВМФ РФ не планирует в ближайшее время утилизировать «Донского».

«На 2021 год запланированы боевые учения с участием флагмана. Утилизация подлодки – это вопрос как минимум пяти лет», – сказал тогда он.

Известный аналитик в сфере подводных лодок Хи Саттон отметил в Twitter, что согласно системе разведки открытых данных (Open-source intelligence), 26 июня «Донской» был замечен на поверхности Белого моря.

Хиттон утверждает, что в этот же день рядом с «Донским» на поверхности была зафиксирована вторая по величине субмарина, тоже российская, «Белгород» .

«Непонятно, почему две подводные лодки оказались вместе, недалеко от северо-западного побережья России», – написал эксперт.

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