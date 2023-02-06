Провальная клоунада России Александр Коваленко

6.02.2023, 9:26

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Александр Коваленко

ИПСО вылилась в масштабный позор.

Как и ожидалось, Россия и ее агенты из других стран начали масштабную ИПСО против Украины, а именно, распространение фейка о «колоссальных» потерях ВСУ через некие иностранные СМИ и «источники, заслуживающие доверия».

Но, как это и бывает у российских пропагандистов, ИПСО была реализована через одно место. Обо всем по порядку.

Со второй половины вчерашнего дня в российское информационное пространство стали вбрасывать сообщения о потерях ВСУ. При этом ни одно из сообщений, скажем так, не носило какой общей согласованности по озвучиваемым цифрам.

Локомотивом нарратива о «колоссальных» потерях ВСУ стал трампист полковник Дуглас Макгрегор, который в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что во время встречи с Ллойдом Остином Валерий Залужный ему якобы сообщил о потерях ВСУ в 257 тысяч человек, а в самой Украине осталось всего 18 млн человек.

Думаю, не все помнят или знают, кто такой Макгрегор, а потому, напомню, что этот «полковник» в 2014 поддержал оккупацию Крыма Россией, о чем заявил в эфире российского RT. 27 февраля 2022 именно он заявлял, что украинская армия разгромлена, а победа России очевидна.

Даже 12 сентября в эфире программы известного лжеца и манипулятора Такера Карлсона Макгрегор заявил, что украинская армия разгромлена и так далее… Ну, вы поняли. Трампистская шестерка на полставки кремлевской пропаганды была задействована на все 146%, тем самым и провалив ИПСО в зачатке.

Ведь все знают, даже в Республиканской партии, кто такой Дуглас Макгрегор, сколько стоит его продажная душонка и насколько «ценны» и «достоверны» его заявления. Но, дальше больше.

Помимо Дугласа Макгрегора в инфополе забросили некое сообщение от некоего турецкого СМИ, Hurseda, ссылающегося на утечку из израильской разведки о том, что у ВСУ 157 тыс погибших, 234 тыс раненных, а еще тысячи погибших иностранцев, из США, Польши, Литвы и т.д.

При этом, по данным данного СМИ, а, следовательно, «разведки» Израиля, у России потери составили всего 18 480 человек. Странно только, почему Россия с такими незначительными потерями и такими разгромными у ВСУ, бежала из Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской, Николаевской и части Херсонской областей и объявила мобилизацию на 300 тысяч?

Таким образом, всего за сутки, сразу два источника, в лице продажного конспиролога Дугласа Макгрегора и информационной помойки Hurseda, выдали совершенно разные данные о «колоссальных» потерях ВСУ, которые тут же были подхвачены российскими пропагандистами.

По сути, задачу распространения этого фейка получили сразу все российские силовые ведомства, но в связи с отсутствием согласованности и взаимодействия, как, впрочем, и всегда, они распространили кардинально отличающиеся друг от друга данные. Но знаете, что самое смешное?

Дуглас Макгрегор сообщил о потерях ВСУ в 257 тыс человек, а турецкая помойка Hurseda в 157 тысяч. Такое впечатление, что или куратор Макрегора или Hurseda ошибся при передаче методички в одной цифре, ну или сам кто-то из исполнителей затупил, освещая нарратив.

В общем, масштабная ИПСО вылилась в масштабный позор. Но, интересное в этой истории вот что. Когда российская пропаганда запускает подобные ИПСО, она пытается через них отвлечь внимание от своих провалов и часто использует манипулятивные данные схожие со своими реальными. Это не наш самолет сбили, а украинский. Это не нашу колону танков сожгли, а украинскую. Это не наша БТГр в Макеевке взлетела на воздух, а украинская.

Данное ИПСО было ответом на публикации уважаемых западных СМИ и заявления ряда экспертов о том, что у российской армии потери в Украине от 180 до 200 тыс. Я же отмечал, что убитых, раненых и пленных может быть больше 320 тысяч.

Теперь же, когда Россия запустила данное ИПСО, она не только в очередной раз продемонстрировала полную профнепригодность своих ведомств и пропаганды в целом, но и раскрыла приблизительные данные своих же потерь.

Только, опять-таки, убитым у них 157 или 257 тысяч, не говоря уже о реальных цифрах по раненным?

Александр Коваленко, site.ua

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