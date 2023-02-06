«Хорошо, что на лекарства деньги не нужны» 6.02.2023, 10:16

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Продавец в газетном киоске о своих доходах и расходах.

Женщина, работающая в киоске по продаже прессы, рассказала Intex-press, какую зарплату получает, где обедает и сколько на это тратит, как часто обновляет гардероб и чем подрабатывает.

Много лет я проработала в зеленхозе – в теплицах на цветах, но с возрастом здоровье стало хуже, поэтому я начала искать другое место. И вот по совету подруги, которая работает в почтовом отделении, я устроилась продавцом в газетном киоске. Здесь я и работаю уже более 8 лет.

График у меня 2/2. Зарплата – 600 рублей в месяц. Еще 50 рублей подрабатываю вязанием. Вот и весь мой доход. Конечно, это не очень большие деньги, как говорится, хватает от зарплаты до зарплаты, но в моем возрасте хорошо, что вообще работаю. Обычно в 55 лет, если уже откуда уволился, то брать на новое место не особо хотят. Поэтому спасибо и за такую возможность хоть что-то заработать.

Оплачиваю только телефоны

Я живу с мужем в двухкомнатной квартире. Дочка давно вышла замуж, у нас есть замечательный внучок.

Коммуналка в месяц выходит не особо большая – около 80 рублей. Я плачу только за домашний телефон и мобильные – свой и мужа. Я любитель поболтать с подругами и на межгород маме в деревню звоню спросить, как ее здоровье, поэтому за стационарный телефон в среднем в месяц выходит 15 рублей. На мобильные кладу по 20 рублей каждому, чтобы и интернет был.

Раз в месяц с зарплаты я, как хозяйка, закупаюсь моющими, стиральным порошком, жидким мылом, освежителем воздуха и влажными салфетками. На это уходит примерно 35 рублей.

На обед – готовые блюда из магазина

За продуктами мы с мужем ездим закупаться вместе. Нет такого, что покупаем все сразу. Бывает, сначала едем только за мясом и курицей. На следующей неделе можем поехать за рыбой и молочными продуктами.

Мой киоск находится рядом с магазином, поэтому почти каждый день я что-то там беру домой: хлеб, батон, молоко, печенье, йогурты.

На продукты я трачу в месяц со своей зарплаты примерно 250 рублей.

Обедаю я на работе. Микроволновки в киоске нет, есть только обогреватель и вентилятор на случай изменения температур. Поэтому обычно хожу в магазин и покупаю что-то готовое: салат, сосиску в тесте, плов, котлету, драники. В магазине мне разогревают, а кушаю на рабочем месте. Понимаю, что это недешево, но зато горячее.

На обеды у меня уходит около 150 рублей.

Иногда балую себя новым платком или шарфиком

Какой может быть гардероб у человека, которого видно только через окошко киоска? Одежды у меня хватает. Кофты, брюки, юбки – насобирала уже к своему возрасту, да и размер не меняется.

Бывает, что куплю себе колготки новые, потому что делаю затяжки из-за стула. Иногда могу побаловать себя новым платком или шарфиком. На такие обновки больше 30 рублей в месяц я не трачу.

А вот стрижку с окрашиванием волос я делаю каждый месяц. Обязательно покупаю тушь для ресниц и крем для рук. Вот еще около 40 рублей из кошелька.

Успеваю вязать и на продажу

На работе у меня достаточно времени, чтобы вязать. Поэтому что-то я вяжу себе (свитер, шапку), внучку носочки, еще и на продажу успеваю.

Для продажи вяжу носки и пинетки, дочка потом продает. Вот эти 50 заработанных на вязании рублей ей и внуку отдаю на сладости.

Еще на 40 рублей раз в месяц ходим с внуком в кафе и на батуты.

«Отложить не получается, все, что могу – дать немного дочке с внуком»

Работать мне в киоске нравится. Конечно, есть свои неудобства. Например, в туалет приходится ходить в магазин, зимой одеваться потеплее, несмотря на то, что есть обогреватель.

Зато покупатели – люди хорошие, по весне даже рассаду приносят мне, которую я покупаю. Я уже наизусть знаю, кто какие сигареты покупает, а кто какие вафли. А еще благодаря киоску мой внук вырос на книгах – их часто списывают.

Отложить что-то с моей зарплаты не получается, все, что могу – дать немного дочке с внуком на какие-то мелочи. Это еще хорошо, что на лекарства деньги не нужны. Стараемся не болеть с мужем, для профилактики пьем травяные чаи и ходим в баню. А если бы еще лекарства пришлось тратиться, тогда и вовсе бы не потянула.

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