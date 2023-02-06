В Германии заявили, что поставка Leopard 2 в Украину состоится «быстро» 1 6.02.2023, 19:21

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Берлин поставит Киеву 14 основных боевых танков со складов бундесвера.

Правительство Германии рассчитывает, что поставки танков Leopard 2 в Украину совместно с европейскими партнерами будут «быстрыми».

Об этом заявил 6 февраля в Берлине заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюхнер, сообщает Spiegel.

«Обязательство Германии остается в силе», — сказал он.

Бюхнер заверил, что правительство находится в координации со странами-партнерами. Он не смог предоставить никакой информации о деталях и обязательствах других стран.

Германия обещала поставить Украине 14 основных боевых танков со складов бундесвера.

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