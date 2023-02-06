Моравецкий: Если бы все помогали Украине так, как Польша, война уже закончилась бы 7 6.02.2023, 22:38

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Матеуш Моравецкий

Польша с самого начала давит на европейских лидеров, убеждая их увеличить объемы помощи Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что странам показывает пример другим союзникам, как следует поддерживать Украину в ее борьбе с российскими захватчиками. Об этом сообщает El Mundo.

«Я буду счастлив только после победы Украины над российскими оккупантами», – отметил Моравецкий.

Он напомнил, что Польша с самого начала оказывает давление на европейских лидеров, убеждая их увеличить объемы помощи Украине и не ограничиваться разовыми поставками оружия и несколькими пакетами санкций.

«Россия – бумажный тигр, но все же тигр. Одними танками ее не отпугаешь. Но если Путин увидит, что наша решимость не ослабляется, он в конце концов придет к выводу, что ему не выиграть эту войну», – подчеркнул польский премьер.

По его словам, Польша собственными действиями показывает, как нужно помогать Украине: она передала более 200 танков, гаубицы Krab и ПЗРК Piorun, тысячи боеприпасов и тому подобное.

«Мы не показываем пальцем на других, но демонстрируем пример, как много можно сделать для Украины. Если бы крупнейшие европейские страны оказывали помощь Украине в таком масштабе, как Польша, эта война уже закончилась бы», – сказал Моравецкий.

Если Европа не будет поддерживать Украину, на карту будет поставлено само существование Европы, добавил польский премьер.

«От Мадрида до Киева лежит Европа, которая хочет жить в мире. Если нам не хватит решимости защитить одну европейскую страну, наш континент может стать осажденной крепостью на многие годы», – сказал он.

Если Запад откажется от Украины, рано или поздно война переместится в Берлин или Париж, уверен Моравецкий. Он напомнил, что именно так произошло в 1939 году, когда Европа не помогла Польше.

Отвечая на вопрос, нависает ли над Европой призрак третьей мировой войны, Моравецкий ответил: «Мы рассматриваем каждый сценарий».

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