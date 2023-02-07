Доллар вырос до максимума за последний месяц на торгах в Минске 2 7.02.2023, 13:23

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Белорусский рубль сдает позиции.

Сегодня, 7 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал, а евро — подешевел.

По итогу торгов, курс доллара вырос на 0,63% — до 2,7156 рубля.

Евро подешевел на 0,25% — до 2,9200 рубля.

Курс российского рубля остался на уровне предыдущих торгов — 3,8315 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня укрепился на 0,39% — до 3,9961 рубля за 10 юаней.

Отметим, что в результате курс доллара вырос до максимума за последние четыре недели.

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