Доллар вырос до максимума за последний месяц на торгах в Минске

Доллар вырос до максимума за последний месяц на торгах в Минске2
- 7.02.2023, 13:23
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Белорусский рубль сдает позиции.
Сегодня, 7 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал, а евро — подешевел.
По итогу торгов, курс доллара вырос на 0,63% — до 2,7156 рубля.
Евро подешевел на 0,25% — до 2,9200 рубля.
Курс российского рубля остался на уровне предыдущих торгов — 3,8315 рубля за 100 российских рублей.
Курс юаня укрепился на 0,39% — до 3,9961 рубля за 10 юаней.
Отметим, что в результате курс доллара вырос до максимума за последние четыре недели.