«Ты не просто стоишь и наливаешь «стопки», нужно еще и психологом быть» 8.02.2023, 10:57

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Белорус рассказал о жизни за барной стойкой.

Антону Бычкову 24 года. Он – бармен в одном из заведений Барановичей. О плюсах и минусах профессии, стереотипах, а также о чем обычно просят знакомые, узнав, что он бармен, Антон рассказал Intex-press.

Антон Бычков работает барменом пять лет. Начинал официантом, а спустя полгода ему разрешили стать за барную стойку.

Молодой человек отмечает, что профессия бармена ему очень нравится, хотя трудностей в ней немало:

– Это тяжелая работа. Практически без выходных, постоянные недосыпы, на ногах по 12 часов в день. Ножки потом болят.

Тем, кто хочет стать барменом, говорит Антон, нужно понимать, что в этой профессии немало «грязной» работы: необходимо натирать барную стойку, инструменты, бокалы, выносить мусор, общаться с нетрезвыми людьми. И при этом быть готовым к тому, что в этой сфере нужно уметь выслушивать людей, знать историю напитков, придумывать новые коктейли и постоянно развиваться.

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