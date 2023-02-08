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Зеленский прибыл в Великобританию и встретился с премьер-министром Риши Сунаком

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  • 8.02.2023, 14:28
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Зеленский прибыл в Великобританию и встретился с премьер-министром Риши Сунаком

Запланирована также встреча с королем Чарльзом III.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию с официальным визитом.

Самолет Королевских Военно-воздушных сил с президентом Украины приземлился в британском аэропорту Станстед, сообщает BBC.

Sky News сообщает, что Зеленский отправится на Даунинг-стрит для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте в 13:00 (по украинскому времени в 16:00).

Также Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльзом III проведет аудиенцию с Зеленским в королевской резиденции сегодня днем.

Обновлено

Владимир Зеленский уже встретился с премьером Риши Сунаком в аэропорту.

Президент Украины в Британии также планирует встретиться с министром обороны Беном Уоллесом и украинскими военными. У него также запланирована встреча с британским королем Чарльзом ІІІ.

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