Зеленский прибыл в Великобританию и встретился с премьер-министром Риши Сунаком

Зеленский прибыл в Великобританию и встретился с премьер-министром Риши Сунаком2
- 8.02.2023, 14:28
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Запланирована также встреча с королем Чарльзом III.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию с официальным визитом.
Самолет Королевских Военно-воздушных сил с президентом Украины приземлился в британском аэропорту Станстед, сообщает BBC.
Sky News сообщает, что Зеленский отправится на Даунинг-стрит для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком, а затем выступит в парламенте в 13:00 (по украинскому времени в 16:00).
Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023
🇬🇧🇺🇦 #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken
Также Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльзом III проведет аудиенцию с Зеленским в королевской резиденции сегодня днем.
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Владимир Зеленский уже встретился с премьером Риши Сунаком в аэропорту.
Президент Украины в Британии также планирует встретиться с министром обороны Беном Уоллесом и украинскими военными. У него также запланирована встреча с британским королем Чарльзом ІІІ.