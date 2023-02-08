Зеленский и Сунак встретились с танкистами ВСУ, которые учатся на Challenger

Зеленский и Сунак встретились с танкистами ВСУ, которые учатся на Challenger2
- 8.02.2023, 22:04
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Фотофакт.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретились в Британии с украинскими военными, которые проходят обучение на танках Challenger 2. Об этом сообщает CNN.
Зеленский и Сунак прибыли на военную базу Лалворт-Кэмп в графстве Дорсет и провели там встречу с военными ВСУ.
Премьер-министр Британии подтвердил, что танки Challenger 2 будут доставлены в Украину уже в марте. Он также заявил, что Британия расширит программы подготовки для украинских военных и будет обучать также моряков и пилотов военной авиации.