Зеленский и Сунак встретились с танкистами ВСУ, которые учатся на Challenger 2 8.02.2023, 22:04

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Фотофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретились в Британии с украинскими военными, которые проходят обучение на танках Challenger 2. Об этом сообщает CNN.

Зеленский и Сунак прибыли на военную базу Лалворт-Кэмп в графстве Дорсет и провели там встречу с военными ВСУ.

Премьер-министр Британии подтвердил, что танки Challenger 2 будут доставлены в Украину уже в марте. Он также заявил, что Британия расширит программы подготовки для украинских военных и будет обучать также моряков и пилотов военной авиации.

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