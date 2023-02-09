«Мы смеялись над украинцами, а теперь оказались в смертельной ловушке» 11 9.02.2023, 11:42

10,088

Российские оккупанты устроили демарш.

Попытки Кремля представить войну против Украины как эдакий «победоносный поход» с треском провалились – не помогли и усилия своры пропагандистов. О том, что армия РФ превратилась в конвейер по отправке на тот свет, уже открыто говорят мобилизованные россияне – причем даже идейные сторонники уничтожения нашей страны, пишет obozrevatel.com.

До последнего солдата

Оказавшись в зоне боевых действий на территории Украины, российские военнослужащие быстро лишаются иллюзий. Наиболее полно это прочувствовали мобилизованные, которые еще вчера жили довольно обыденной жизнью. И если от увиденных ужасов войны одни замыкаются и принимают все «как должное», то другие еще пытаются хоть как-то побороться. Просто чтобы выжить.

Демарши российских военнослужащих стали происходить все чаще после обострения в зоне боевых действий на Донбассе, где сегодня идут ожесточенные бои. Один из последних устроили мобилизованные из Татарстана (1231-й полк).

По словам новоиспеченных оккупантов, командование передало их в подчинение «армии ДНР», которое использует их «как расходный материал». Новое «руководство» сходу отобрало у них всю технику и вещи первой необходимости, а недавно отправило их на штурм – причем без малейшей подготовки, медикаментов и с четырьмя магазинами. Там мобилизованные оказались под жестким обстрелом, но им «никто не попытался помочь».

«Там уже положили два батальона, и их оттуда не достать. Мы уже четвертое пополнение, которое сюда приехало, и никто оттуда еще не вернулся – либо 200-е, либо 300-е. Мы видели братские могилы, которые там лежат. Их никто не забирает, они лежат по полгода. Их (командования. – Ред.) девиз – воюем до последнего солдата, а потом пришлют новых», – рассказали мобилизованные.

Их родственники уже обращались в разные органы, но там отмахнулись: сказали, что «ДНР – не Россия, а отдельное подразделение». Также оккупанты заявили, что они не отказываются служить, но командиры дают им только «преступные приказы», которым они не собираются подчиняться.

Штурмовики за неделю

Запаниковали и мобилизованные из Иркутской области: они и вовсе записали обращение к Путину и Шойгу с требованием не допустить новых потерь.

Военнослужащие из 1479-го полка сообщили, что недавно командование направило их в «воинскую часть ДНР», где из новоприбывших сформировали штурмовой отряд. Причем ранее «мобикам» обещали, что они будут служить в теробороне, охранять стратегические объекты и мосты, но «жестко обманули». У большинства из отправленных на войну «хронические заболевания, лишний вес и другие ограничения».

Оккупанты плачутся, что за неделю в новом подразделении из них точно не сделают штурмовиков, и говорят о больших потерях: «Среди наших военных уже есть неоправданные боевые потери. Мы не имеем права их повторить».

Избили и открыли огонь

Земляки российского министра обороны Сергея Шойгу из Тувы и вовсе заявили об издевательствах: правда, не от украинцев, а от своих же. Такой теплый прием мобилизованным россиянам оказали «ДНРовцы».

По их словам, новоприбывших «защитников отечества» неоднократно избивали и «даже стреляли» в них – один из таких эпизодов они зафиксировали на видео. В ответ на свои претензии мобилизованные услышали, что фактически являются пушечным мясом, поэтому на них не тратили время, не готовили перед отправкой на фронт.

«Здесь, в «ДНР», у нас нет командования. Оказалось, что мы не относимся ни к какой воинской части. Мы не отказники. 4 февраля приехали военные из «ДНР», в нас стреляли из автоматов, заставляли отжиматься, сказали, что мы отсюда живыми не выйдем. Военная полиция приехала и избила нас», – пожаловались оккупанты.

«Ситуация достигла такого резонанса, что глава Тувы Владислав Ховалыг направил в «ДНР» своих представителей, а вице-спикер Госдумы и экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол прервал командировку в Сибири и вылетел для выяснения обстоятельств», – пишут российские СМИ. Но рассчитывать на то, что ситуация изменится, по меньшей мере наивно.

Смертельный конвейер

О том, что мобилизованные стали расходным материалом, знали все, но предпочитали «не замечать». Однако теперь новоиспеченные оккупанты сами об этом заговорили.

«Мы смеялись с украинцев, когда нам рассказывали, что их военные ни на что не способны, а теперь мы оказались в смертельной ловушке. Наша армия стала конвейером смерти», – говорят российские мобилизованные.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения армия России потеряла уже 134 100 личного состава. Но, как видим, кремлевского диктатора это нисколько не волнует: пушечного мяса на просторах России еще хватает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».