Пионтковский: В Москве паника 9 9.02.2023, 17:16

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Андрей Пионтковский

Российский публицист заявил, что Запад снял последнее табу для Украины.

Запад снял последнее табу для Украины, касающееся ограничения в нанесении ударов по территории России передаваемым оружием.

Об этом в интервью unian.net рассказал российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский, вспомнив о планах США передать Украине GLSDB для HIMARS и планах Великобритании помочь ВСУ усилиться дальнобойными ракетами.

«Самолеты у Украины будут так или иначе. На мой взгляд, колоссальный прорыв совершен в другом - снято последнее табу, которое Запад накладывал, - заявил эксперт. - Этого оружия достаточно для победы. Но вот это ограничение - не использовать его для ударов по Российской Федерации - не решало другую важнейшую проблему - спасение городов, которые безнаказанно уничтожаются русскими».

По словам Пионтковского, в Москве наблюдается паника из-за передачи Украине этих ракет.

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