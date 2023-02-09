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Зеленский в Брюсселе: Есть позитивные решения, оставшиеся за кулисами

  • 9.02.2023, 17:56
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Зеленский в Брюсселе: Есть позитивные решения, оставшиеся за кулисами

Президент Украины пообещал «сюрпризы» для России.

Президент Украины Владимир Зеленский после выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

Об этом сказал во время пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, сообщает «Радио Свобода».

«По истребителям есть определенные положительные решения, которые остались за кулисами, не хочется полностью готовить Российскую Федерацию», — ответил Зеленский на вопрос корреспондентки.

Также, по его словам, после визита в Британию есть приближение по решению о дальнобойном оружии.

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