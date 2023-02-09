закрыть
9 февраля 2023, четверг, 20:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ГУР: В Украине воюют более 300 тысяч россиян

7
  • 9.02.2023, 19:46
  • 2,668
ГУР: В Украине воюют более 300 тысяч россиян

Мобилизованные россияне представляют опасность, несмотря на плохую подготовку.

На территории Украины воюют более 300 000 оккупантов, а мобилизованные россияне представляют опасность, несмотря на низкую подготовку. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает liga.net.

По его словам, в России продолжается мобилизация, несмотря на заявление пропаганды Кремля о ее прекращении, поскольку указ о призыве не был отменен.

Он отметил, что более 300 000 захватчиков сегодня находятся на территории Украины, часть проходит подготовку и обучение, их становится больше.

Юсов заявил, что лучшие подготовленные подразделения армии РФ Вооруженные Силы Украины уже уничтожили, однако даже плохо подготовленные войска оккупантов представляют серьезную опасность.

«Телами мобилизованных будут забрасывать украинскую землю, а силы обороны будут их уничтожать», — резюмировал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох
Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников