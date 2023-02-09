ГУР: В Украине воюют более 300 тысяч россиян 7 9.02.2023, 19:46

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Мобилизованные россияне представляют опасность, несмотря на плохую подготовку.

На территории Украины воюют более 300 000 оккупантов, а мобилизованные россияне представляют опасность, несмотря на низкую подготовку. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает liga.net.

По его словам, в России продолжается мобилизация, несмотря на заявление пропаганды Кремля о ее прекращении, поскольку указ о призыве не был отменен.

Он отметил, что более 300 000 захватчиков сегодня находятся на территории Украины, часть проходит подготовку и обучение, их становится больше.

Юсов заявил, что лучшие подготовленные подразделения армии РФ Вооруженные Силы Украины уже уничтожили, однако даже плохо подготовленные войска оккупантов представляют серьезную опасность.

«Телами мобилизованных будут забрасывать украинскую землю, а силы обороны будут их уничтожать», — резюмировал он.

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