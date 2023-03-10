Эксперт раскрыл, что на самом деле задумал Кадыров 10.03.2023, 19:22

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни видит, как дело идет к распаду РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров всегда позиционировал себя не как секретаря Грозненского райкома партии «Единая Россия», а как руководителя независимой Ичкерии. Несколько недель назад он сделал сенсационное заявление, в котором с наигранным упреком украинцам вспомнил, что «мы же 15 лет назад, героическая Ичкерия и я в том числе, боролись против Российской империи, но нас никто не поддержал: ни Запад, ни украинцы», поэтому Чечня была вынуждена заключить некое перемирие с Кремлем.

Но дело в том, что Кадыров на самом деле выиграл войну в России, и Путин это уже признал. Лидер РФ платит громадную дань Чечне, а за это Кадыров демонстрирует внешнюю лояльность Кремлю.

Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

На самом деле Кадыров всегда ощущал себя лидером независимой Ичкерии, а сейчас он видит, как дело идет к концу, к падению путинского режима, и он знает, что у него заключена личная уния с Путиным, и обязан он только ему. Все остальные силовики ненавидят Кадырова, и после поражения России они будут готовы ликвидировать его и снова обрести власть в Чечне.

- Именно поэтому Кадыров уже практически уходит с войны в Украине и всю армию, которую за это время создал благодаря участию в этой войне, посвящает двум задачам: защите независимости Чечни и обеспечиванию своей власти внутри Чечни, ведь не все чеченцы были довольны прекращением войны с русскими и переходом на личную унию с Путиным. Кстати, заявление Кадырова двухнедельной давности, в том числе, было адресовано и чеченцам. Мол, посмотрите, не все же так плохо у нас, – объяснил Пионтковский.

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