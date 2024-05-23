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В польских визовых центрах ввели отдельную регистрацию для некоторых категорий белорусов

  • 23.05.2024, 16:05
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В польских визовых центрах ввели отдельную регистрацию для некоторых категорий белорусов

Подробности.

Польские визовые центры в городах Беларуси добавили в систему регистрации на подачу документов новую категорию — воеводское приглашение для людей старше 60 лет от детей и внуков, сообщает сайт VFS Global.

«В систему регистрации на подачу документов в визовые центры Минска, Могилева, Гомеля, Бреста, Барановичей и Пинска добавлена новая категория Priglashenie UW dla 60 i starshe od detej i vnukov для регистрации заявителей старше 60 лет, планирующих подачу документов по приглашению от детей и внуков, зарегистрированному в воеводстве», — сообщили в VFS Global.

Если во время проверки регистрации будет обнаружено несоответствие указанной категории, документы у заявителя не примут.

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