Как лукашисты похоронили инвестиции 1 Артем Черников

12.03.2023, 16:36

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Фото: belta

История провала ООО «Новалок».

7 марта 2019 года в городе Скидель, (Гродненская область) открылся новый завод ООО «Новалок», который специализируется на производстве лекарственных средств в форме таблеток и капсул. Основателями компании являются индийская компания Lok-beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd. и РУП «Белмедпрепараты». Они планировали создать 70 новых рабочих мест и выйти на производственные мощности порядка 78 миллионов таблеток и капсул в год. Инвестиции в проект составили 3,6 миллиона долларов США.

На момент открытия компании получены регистрационные удостоверения на три наименования лекарственных средств: Анальгин(таблетки 500 мг), Абакавир (таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг) и Протионамид (таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг). Протионамид является единственным зарегистрированным в Республике Беларусь противотуберкулезным препаратом, содержащим составляющую тиоамид. Также была проведена работа по подготовке регистрационных досье к подаче на регистрацию в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на восемь наименований лекарственных средств, включая Лопинавир+Ритонавир (Тинаровир), Тенофовира дизопрокил фумарат + Эмтрицитабин + Эфавиренц (Лонаренз), Ситаглиптин, Дарунавир, Эфавиренз, Эплеренон, Финастерид и Рабепразол.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник при посещении предприятия в 2020 году восхищался и надеялся, что «Новалок» — это пример привлечения прямых иностранных инвестиций в экспортноориентированный проект. Хотя на тот момент все и правда выглядело как перспективное вложение. Как минимум, это было дополнительным налоговым поступлением в бюджет. Ожидалось, что выручка от экспорта составит порядка 15 миллионов долларов в год.

Но, как всегда, когда в деле лукашисты — пиши пропало. Цель компании была достичь планируемой мощности к 2021 году. Однако 9 марта 2023 года «БелЮрОбеспечение» выставил на продажу производственное помещение, которое принадлежало компании «Новалок». Начальная цена за постройку составляет 873 169 белорусских рублей. К слову, «БелЮрОбеспечение» — это площадка, где путем электронных торгов продают арестованные из-за долгов недвижимость и другое имущество

Не следует забывать, что «Новалок» стал жертвой не только своего неумения справиться с маркетинговыми проблемами, но и политических и экономических проблем в Беларуси. Деятельность лукашистов, которые не могут обеспечить стабильность и устойчивость в экономике страны, слишком далека от профессионализма, необходимого для успешного управления компаниями.

В целом, неудача компании ООО «Новалок» является знаком того, что так называемые «бизнесмены» и управлении в Беларуси не изучают рынок и не проводят качественные исследования, прежде чем начинать новые проекты. Очередные иностранные инвестиции выброшены на ветер либо распилены.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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