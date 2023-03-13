Что сейчас происходит в Луганской области: анализ полковника ВСУ 13.03.2023, 18:53

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Украинские бойцы выбили россиян из Новоселовского под Сватовым.

В Луганской области продолжаются тяжелые бои за каждый клочок украинской земли. Вооруженным силам Украины удалось деоккупировать поселок Новоселовское. Об этом «24 Каналу» рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан. Россияне пытаются прорываться на определенных участках, но украинские бойцы их перехватывают.

Свитан сообщил, что трасса из Купянска на Сватово – это основное направление движения по деоккупации Луганской области.

- Пока погода не позволяет двигаться по полям, можем двигаться вдоль дорог с твердым покрытием. Поэтому такое движение говорит, что успешно продолжаются наши наступательные действия в сторону Сватового, – заметил военный.

По словам военного эксперта, за последние несколько недель давление россиян на участке вблизи Купянска и Кременной усилилось. Это ближайший участок в российский населенный пункт Валуйки, там выгодна логистика.

Однако на этом участке фронта у россиян существует проблема – недостаточное количество профессиональных военных кадров. На первой линии обороны там преобладают мобилизованные с плохой подготовкой и экипировкой.

Вторая линия обороны окупантов проходит от населенного пункта Старобельска до Счастья. Основная линия обороны – река Айдар.

- Там расположена тяжелая техника, там находятся более-менее профессиональные войска и укрепляют реку. «Расходные материалы» россияне сейчас сбросили в район Кременной — Сватового, – рассказал Свитан.

Он добавил, что на первой линии обороны россияне пытаются, используя живую силу, обессилить украинские войска и попытаться протиснуть линию фронта.

Полковник сообщил, что иногда на линии фронта Кременная – Сватово россиянам удается прорваться. Прорывы были из Кременной в сторону Лимана. Это прорывы малых тактических групп.

Они пытаются с помощью тактической утечки пройти в сторону Лимана, но не доходят. Максимум могут прорваться к реке Жеребец, но ВСУ их там перехватывают.

- Сейчас фронт стабилизирован. Новосельское показывает, что мы двигаемся преимущественно на Сватово, – заметил военный.

Он считает, что оптимальным вариантом для украинской обороны является движение с севера, севернее Сватового. Поскольку до сих пор остается возможность подрыва Сватовского водохранилища.

Россияне могут взорвать Сватовское водохранилище и спустить воду к реке Красной, что может остановить движение. Поэтому было принято решение начинать наступление с севера Сватового, сообщил Свитан.

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