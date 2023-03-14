На торгах снова не смогли продать элитный фитнес-центр компании Чижа в Минске 14.03.2023, 20:02

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Ожидаются повторные торги.

В Минске на торгах в очередной раз не смогли продать элитный оздоровительный комплекс Evo wellness club в Минске, принадлежащий компании «Трайпл» опального бизнесмена Юрия Чижа. Его пытались продать на площадке ЗАО «Белреализация», передает «Зеркало».

Торги должны были завершиться 14 марта, но они не состоялись. По всей видимости, не нашлись желающие приобрести недвижимость. Как сообщается, ожидаются повторные торги. Клуб предлагали участникам аукциона за 12 млн 13 тыс. рублей. Эта сумма на 1 млн 335 тыс. рублей (10%) меньше, чем была на предыдущих торгах, которые не состоялись.

Объект ранее был выставлен на аукцион в конце декабря прошлого года по цене в 13 млн 348 тыс. рублей. Первые торги проходили 5 января, но не состоялись.

Evo wellness club находится в Минске на ул. Максима Богдановича, 155. Его площадь — больше 4 тыс. квадратных метров. Комплекс располагает фитнес-центром, бассейном, спа-зоной, салоном красоты, рестораном и т.д.

Напомним, владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа 13 февраля текущего года суд Центрального района Минска приговорил к 3,5 года лишения свободы. Уголовное дело в отношении него было возбуждено на основании заявления Владимира Япринцева.

По решению суда Чиж был признан виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов. Но к нему применили амнистию и зачли в срок наказания то время, которое он уже пробыл в заключении в течение марта — сентября 2022 года.

Компания «Трайпл», которой осенью прошлого года исполнилось 30 лет, сейчас находится в процедуре банкротства.

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