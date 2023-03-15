Десятки деревень и дач под Минском и Брестом ушли под воду 15.03.2023, 21:54

Талые воды подтопили более 60 подворий.

Талые воды подтопили более 60 подворий в Минском и Брестском районах

Стало известно, что талыми водами подтоплены свыше 60 подворий в Брестском и Минском районах. Об этом говорится в суточной сводке МЧС.

Так, на 06.00 утра среды 15 марта к спасателям из-за подтопления подворий обратились владельцы 58 домов и 9 дачников в садовых товариществах «Заозерное» в Бресте, а также СТ «Астра» в Брестском районе. Кроме того, в МЧС заявили о подтоплениях под Минском. Жалуются жители деревень Белица, Крупица, Осеевка в Минском районе, где известно о подтоплении талыми водами трех подворий.

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