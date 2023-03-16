Лучший пилот F-16 из США согласился воевать за Украину 16.03.2023, 9:17

4,418

Фото: facebook | Дэн Хэмптон

Подполковник Дэн Хэмптон намерен изменить ход боевых действий.

Лучший пилот американских истребителей F-16, подполковник в отставке Дэн Хэмптон заявил, что готов защищать Украину в полномасштабной войне с Россией.

«Украина борется против России. Это черно-белый конфликт — добро против зла, тут нет вопросов, кто прав, а кто виноват… Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать», — заявил летчик в интервью «Голосу Америки».

Подполковник в отставке уверен, что боевые самолеты F-16 могли бы сильно изменить ход большой войны России с Украиной, но многое зависит от пилотов.

«Украинские пилоты — отличные пилоты, но это совсем другой тип современного истребителя, чем тот, к которому они привыкли. Я думаю, нужно немного времени, чтобы пройти обучение, освоиться и овладеть новым типом, особенно таким передовым, как F-16. До войны в среднем украинский пилот имел 40-50 часов налета в год. Когда я летал на F-16, у меня было 200-300 часов в год, не считая боевых действий», — сказал военный.

Хэмптон добавил, что в США на каждого пилота истребителя до того момента, когда он включится в эскадрилью истребителей и начнет летать, выделяют около 2,5 лет на обучение. На каждого пилота правительство тратит до 10 миллионов долларов.

«Это чтобы один пилот прошел все из базовой летной школы и все остальные тренировки на F-16, F-15 или F-35, а затем попал в эскадрилью», — объяснил он.

Хэмптон считает, что украинских пилотов, которые говорят на английском языке, можно научить за период от 4 до 6 месяцев.

Также летчик добавил, что Украине важно контролировать воздушное пространство.

«Никто никогда не выигрывал войны с воздуха. Я видел, как это пытались сделать раньше. Наши страны пробовали. Нельзя выиграть войну с воздуха, но можно проиграть войну, если вы не контролируете воздушное пространство», - сказал он.

Кто такой Дэн Хэмптон

Дэн Хэмптон имеет позывной Two Dogs. Он участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке. В течение 20-летней карьеры в ВВС США совершил 151 боевой вылет.

У Хэмптона больше всего военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме — «Пурпурное сердце», 4 Почетных креста летных заслуг за чрезвычайный героизм и 8 «Воздушных медалей» ВВС США за доблесть во время боевых действий в воздухе.

Также Хэмптон тренировал пилотов оперировать F-16 на Ближнем Востоке и был офицером по обмену информацией в ВВС Египта. Пилот консультирует правительства США и союзников по борьбе с терроризмом и являлся генеральным директором частной военной компании MVI International.

Автобиографическая книга Гемптона «Viper Pilot: Мемуары о воздушных боях» стала бестселлером New York Times и была переведена на десяток языков мира. Другие книги автора: «Наемник», «Повелители неба: Пилоты истребителей и воздушное сражение», «Охотники-убийцы», «Бегство», «Погоня за демоном» и «Операция Месть».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».