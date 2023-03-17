закрыть
17 марта 2023, пятница, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Видео столкновения российского Су-27 с беспилотником MQ-9 Reaper испортило настроение в Кремле»

  • 17.03.2023, 9:16
  • 2,588
«Видео столкновения российского Су-27 с беспилотником MQ-9 Reaper испортило настроение в Кремле»

США получили дополнительный аргумент, чтобы ускорить разгром РФ в Украине.

Публикация видео столкновения российского самолета Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper испортила настроение в Кремле. После бравурных внутренних докладов «как мы их» и публичных заверений «оно само, мы просто рядом пролетали» пришло время подведения итогов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Сфера публичная. В очередной раз руководство российского Минобороны выставлено обычными врунами и клоунами. Атака было преднамеренной, хоть и нелепой. Публикация даже не оставила шансов договориться в закрытом формате о том, что «не все так однозначно». Америка не замяла инцидент и не дала сохранить то, что осталось от лица. В итоге - новые версии о том, что пилот делал, что хотел без приказа.

Сфера технологий. Ничего интересного из воды выловить не удастся. Главное не сам беспилотник или даже его железо, а мозги - система управления была дистанционно уничтожена. Кроме того, очевидно, что остатки Черноморского флота сейчас занимаются обыкновенным пиратством.

Сфера военно-морская. С большой долей вероятности Турция пропустит ряд кораблей ВМФ США через проливы в целях поиска обломков. Вопрос, какое количество и как надолго. В любом случае изменение баланса сил вполне себе ожидаемо.

Непубличная сфера. Поставки вооружений и обучение персонала. США получили дополнительный аргумент, чтобы все только ускорялось. В некотором смысле то, что сейчас происходит в Украине можно сравнить с войной Судного дня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин
США и Израиль взялись за друга бункерного
США и Израиль взялись за друга бункерного Орест Сохар