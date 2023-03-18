закрыть
18 марта 2023, суббота, 13:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Аж подпрыгнули»: в Бердянске взорвали базу с военной техникой РФ

2
  • 18.03.2023, 11:34
  • 6,958
«Аж подпрыгнули»: в Бердянске взорвали базу с военной техникой РФ

Местные жители сообщили о двух мощных «прилетах».

В Бердянске Запорожской области произошла мощная «бавовна». Вечером 17 марта прозвучали 2 сильных взрыва. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Жаркий вечер во временно оккупированном Бердянске. Местные жители сообщают о 2 громких взрывах. Уточняем подробности», – написал Федоров.

Местные жители сообщают, что громкие взрывы было слышно в микрорайонах Слободка и Колония:

«Очень громко. Мы на ЖД, аж подпрыгнули;

Колония в шоке! Походу куда-то к нам прилетело;

Такое ощущение, что все-таки прилетело».

По данным местного паблика, в микрорайоне Колония было скопление российской военной техники на территории завода Дормаш.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч
Запад определился
Запад определился Андрей Пионтковский
Праздник лизоблюдства
Праздник лизоблюдства Леонид Невзлин