«Аж подпрыгнули»: в Бердянске взорвали базу с военной техникой РФ

«Аж подпрыгнули»: в Бердянске взорвали базу с военной техникой РФ2
- 18.03.2023, 11:34
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Местные жители сообщили о двух мощных «прилетах».
В Бердянске Запорожской области произошла мощная «бавовна». Вечером 17 марта прозвучали 2 сильных взрыва. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Жаркий вечер во временно оккупированном Бердянске. Местные жители сообщают о 2 громких взрывах. Уточняем подробности», – написал Федоров.
Местные жители сообщают, что громкие взрывы было слышно в микрорайонах Слободка и Колония:
«Очень громко. Мы на ЖД, аж подпрыгнули;
Колония в шоке! Походу куда-то к нам прилетело;
Такое ощущение, что все-таки прилетело».
По данным местного паблика, в микрорайоне Колония было скопление российской военной техники на территории завода Дормаш.