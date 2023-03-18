«Аж подпрыгнули»: в Бердянске взорвали базу с военной техникой РФ 2 18.03.2023, 11:34

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Местные жители сообщили о двух мощных «прилетах».

В Бердянске Запорожской области произошла мощная «бавовна». Вечером 17 марта прозвучали 2 сильных взрыва. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Жаркий вечер во временно оккупированном Бердянске. Местные жители сообщают о 2 громких взрывах. Уточняем подробности», – написал Федоров.

Местные жители сообщают, что громкие взрывы было слышно в микрорайонах Слободка и Колония:

«Очень громко. Мы на ЖД, аж подпрыгнули;

Колония в шоке! Походу куда-то к нам прилетело;

Такое ощущение, что все-таки прилетело».

По данным местного паблика, в микрорайоне Колония было скопление российской военной техники на территории завода Дормаш.

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