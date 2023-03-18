Масштабная авария в Минске: движение на МКАД остановилось 5 18.03.2023, 13:59

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Столкнулись три автомобиля.

На внутреннем кольце МКАД, на 6-м километре, в районе съезда на улицу Илимскую сегодня утром произошла авария с участием трех автомобилей. Побитые машины перекрыли бо́льшую часть дороги. Водителям пришлось проезжать по обочине. Образовался затор. По данным Минской ГАИ, обошлось без пострадавших, сообщает onliner.by.

«ДТП случилось сегодня около девяти часов утра. Водитель Skoda в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с Toyota, — сообщили предварительную информацию инспекторы. — Затем Skoda столкнулась с попутно двигавшимся в соседней полосе Citroen».

В результате ДТП никто не пострадал.

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