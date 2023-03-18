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Среди российских руководителей начались «скачки»

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 18.03.2023, 19:54
  • 6,308
Среди российских руководителей начались «скачки»
фото: тасс

Гаага взбудоражила Кремль.

Выдал Международный уголовный суд в Гааге ордер на арест Владимира Путина и его соратницы Марии Львовой-Беловой и начались «скачки» среди российских руководителей – кто выскажется абсурднее.

На первом месте, пожалуй, нижний спикер Вячеслав Володин: «Янки, руки прочь от Путина! Дурь, прозвучавшая из Гааги, говорит об одном: у Запада истерика. Бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются».

При чем здесь «янки» (американцы)? Суд в Гааге. Это Нидерланды. А Соединенные Штаты, так же, как и Россия не признают юрисдикцию этого суда. Но такие мелочи Вячеслава Володина не беспокоят.

Не хуже высказался и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил «центральному аппарату» провести проверку незаконной выдачи ордера на арест Путина и Беловой.

И еще Бастрыкин предложил создать свой международный суд – в противовес Международного уголовному суду в Гааге: «В условиях специальной военной операции возникают проблемы международного военного правосудия. И сейчас уже не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России и должностных лиц РФ. Мы должны вместе с Минюстом, а может быть во главе, начать аналогичную работу».

В общем, тему Александр Бастрыкин, как мы видим, понимает. Хорошо уже то, что он уведомил публику о том, что в правовых странах обсуждается вопрос о привлечении к ответственности «должностных лиц» России. Об этой теме российские официальные лица предпочитают не распространятся.

А что касается «аналогичной работы», что имеется в виду? Александр Бастрыкин хочет привлекать к ответственности «должностных лиц» России внутри страны? Как-то неловко он выразился.

Да и зачем же что-то в России создавать? Есть же у нас в стране суд – Басманный. Самый справедливый в мире. Там можно осудить Байдена с Зеленским. А заодно снять санкции с правящей в нашей стране верхушки. Давайте, принимайтесь за работу.

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