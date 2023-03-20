Си Цзиньпинь назвал цели своей поездки в Москву 18 20.03.2023, 8:15

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Уже сегодня глава КНР начнет визит в РФ.

Глава КНР Си Цзиньпин накануне визита в Россию опубликовал статью для Российской газеты, в которой рассказал об отношении к ситуации в Украине.

В своей статье китайский лидер назвал войну России и Украины «кризисом».

«С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам. Озвученный мною ряд видений является основным принципом Китая при украинском урегулировании», - написал Си Цзиньпин.

По словам главы Китая, речь идет, в частности, о «необходимости придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок».

По словам Си Цзиньпина, «сложные проблемы не имеют простых решений».

«Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и общей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе», - написал он.

Стоит отметить, что визит главы КНР в РФ начнется уже сегодня.

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