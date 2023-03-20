«Собираю копеечки и потом покупаю свои мечты» 20.03.2023, 11:15

Белорусы рассказали о возможностях нормально закупиться в регионах.

На месте строительного гипермаркета ОМА в Жодино откроют семейный Kari. Это недорогая обувь, игрушки и аксессуары. EX-PRESS.BY спросил у читателей, каких магазинов не хватает в Жодино и за чем приходится ездить в столицу или другие города/страны?

Ольга:

— Я очень скромно живу, собираю копеечки и потом покупаю свои мечты. И, кстати, в Минске предпочитаю покупать и одежду, и еду. Может это привычка такая, но есть места в Минске, где реально дешевле одеваться и питаться. Впрочем, в Минск езжу не специально, а по работе. А в Жодино, мне кажется, нужен все-таки нормальный бюджетный строительный магазин. Правда, в ОМА я ходила больше на «экскурсии», но я видела, что люди там делали покупки. Где они теперь закупаются, я не знаю.

Игорь:

— Неохота ничего покупать. Вроде и надо бы, но нет настроения. Собираю деньги на случай, если придется бежать из этого несчастного Жодино и уже до предела истерзанной Беларуси.

Федор:

— Все магазины есть в Жодино, и рынок тоже нормальный. Люди стараются выжить в кризис. Если не имеешь особых претензий, не мечтаешь про гламур, то в Жодино все можно купить.

Елена:

— Не места жрачки и одежды нужны нам, их полно и так. Лучше бы школу построили в Восьмом микрорайоне... Впрочем, торговые центры строят и открывают инвесторы и предприниматели, а не городские власти.

Наталья:

— Вроде есть все, но нормальную брендовую одежду можно найти только в секондах. Это если повезет. Магазины в Жодино — отдельная песня.

А вообще мне стыдно в нашем городе за убогую автостанцию... Для иногородних шок: первое, что они видят — металлический вагончик. Так сказать, лицо города. Но это действительно не забота инвесторов.

Евгения:

— Я езжу в Польшу и одеваюсь, и, по возможности, привожу кое-какие продукты оттуда. Отъедаюсь там вкусным и, конечно, покупаю там джинсы-майки-куртки и обувь. В этом году была дважды. Кстати, никакая продукция из Беларуси не кажется мне теперь более вкусной или интересной. И молочка, и конфеты, и колбасы в Польше очень вкусные и дешевле, чем в Беларуси.

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