Ученые назвали полезную для женщин особенность анатомии сердца
20.03.2023, 12:25

Она позволит органу лучше функционировать.

Ученые из Института сердца и диабета имени Бейкера выяснили, что увеличенное сердце может быть полезнее для женщин среднего возраста. Исследование опубликовано в Journal of the American College of Cardiology.

Предыдущие исследования с участием спортсменов доказали, что существует связь между увеличенным размером сердца и его лучшей способностью сокращаться. Низкая сердечная функция связана со многими проблемами со здоровьем, включая инвалидность, сердечную недостаточность и раннюю смерть.

Новое исследование показало, что большой размер желудочков сердца связан с лучшей функцией сердца, в том числе и во время физических нагрузкой. Маленький размер сердца потенциально может привести к функциональным нарушениям сердца и сердечной недостаточности, что необходимо проверить в будущих исследованиях.

Ученые отметили, что физические упражнения могут изменить размер сердца, сделав сердечную мышцу толще. Это означает, что для женщин среднего возраста главным способом снизить сердечно-сосудистый риск остается физическая активность.

