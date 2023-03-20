Политолог: После ордера МУС российские элиты приуныли 2 20.03.2023, 13:03

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Все их иллюзии рассыпались в прах.

До недавнего времени российские элиты надеялись на то, что их как-то пронесет, сложная ситуация рассосется сама собой и т. д. Однако после выдачи ордера на арест Путина все их иллюзии рассыпались в прах. Кремлевской элите был послан четкий сигнал: «Вы не сможете говорить, что ничего не знали. Путин подозревается в совершении уголовного преступления. И если вы участвуете в его деятельности, то вы подельники. Все, как говорится, руки вверх». В связи с этим подавляющее большинство российских элит впало в депрессию.

Об этом рассказал российский оппозиционер, политтехнолог Аббас Галлямов, ссылаясь на источники из Кремля.

«Они понимают, что нужно отползать, чтобы не попасть под раздачу вместе с Путиным. Но как отползать? Страшно, ведь Путин сочтет это за предательство, значит отползать нельзя. Что остается? Учинить переворот? Но они не знают, как это сделать. Внутреннего мужества у них нет. Они всю жизнь выслуживались, угодничали и при этом чуть-чуть крысятничали. У них нет навыков ведения собственной политической игры. Они всю жизнь прислуживали, а из рабов плохие революционеры», – объяснил эксперт.

Затем Галлямов добавил: российские элиты уже не смогут делать вид, якобы все нормально, ведь уже совершенно очевидно, что течение несет их в сторону Гааги.

Также политтехнолог указал на то, что остальные 10% элит – это постоянные сторонники эскалации, верные соратники Путина типа Патрушева-старшего. Они не впали в депрессию, а, наоборот, увидели в ордере на арест Путина хороший повод для следующего витка эскалации.

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