«Ник и Майк»: Синепалый все еще грезит о Париже 20.03.2023, 18:53

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Из Парижа до Гааги ближе.

Жози обращает внимание на еще одну особенность в обмене статьями россии и Китая, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Си Цзиньпин на передовице, а вот окурка засунули на третью полосу. К странам третьего мира, так сказать.

Многовекторность бункерного деда настолько альтернативная, что лучшее ее применение нашлось на межпарламентским саммите с Африкой. Тот случай, когда есть чему поучиться даже у африканских партнеров.

Майк отмечает также полное альтернативное отсутствие интереса к ордеру МУС. Его настолько не заметили, что возбудился целый следственный комитет России на прокурора и судей этого института. Я гналась за вами два дня, чтобы сказать, насколько вы мне безразличны.

Ник обращает внимание на тему спорта. Синепалый синегуб со своим старшим все еще грезит о Париже и Олимпийских играх. Из Парижа до Гааги ближе. Могут всей семьей прилететь. Пилот станет национальным героем.

Одновременно на встрече с губернатором Калмыкии синепалый синегуб пригласил спортсменов всех стран тренироваться в Беларусь. Пока на призыв регулярно откликаются только атлеты по спортивному ориентированию, скоростному преодолению водных преград и высоких заборов, а также любители приключенческих гонок и трансграничных марафонов из Африки и стран Ближнего Востока.

Правда, по итогам краткосрочных учебно-тренировочных сборов и полевых выходов погранслужбы соседних государств регулярно отправляют этих спортсменов на белорусские базы обратно.

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