Появился трейлер сериала о Владимире Мулявине
- 20.03.2023, 22:21
Фильм посвящен биографии музыканта и его группы «Песняры».
Трейлер сериала «За полчаса до весны» опубликовали на онлайн-платформе START. Эта картина посвящена биографии Владимира Мулявина и его группе «Песняры».
Владимира Мулявина играют два российских актера — молодого воплотит на экране Глеб Калюжный, а во взрослом возрасте Артем Волобуев, который оказался невероятно похож на знаменитого «песняра». Интересно также, что правнучка Мулявина Лида сыграет свою собственную бабушку в детстве, то есть дочь Мулявина Марину.
Проект создан при значительном участии белорусской команды – это и сценарист Руслан Стариковский, и один из режиссеров участник команды КВН БГУ Кирилл Папакуль, а также продюсер сериала Алексей Троцюк (также выходец из команды КВН БГУ).