закрыть
20 марта 2023, понедельник, 22:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появился трейлер сериала о Владимире Мулявине

  • 20.03.2023, 22:21
Появился трейлер сериала о Владимире Мулявине
Владимир Мулявин

Фильм посвящен биографии музыканта и его группы «Песняры».

Трейлер сериала «За полчаса до весны» опубликовали на онлайн-платформе START. Эта картина посвящена биографии Владимира Мулявина и его группе «Песняры».

Владимира Мулявина играют два российских актера — молодого воплотит на экране Глеб Калюжный, а во взрослом возрасте Артем Волобуев, который оказался невероятно похож на знаменитого «песняра». Интересно также, что правнучка Мулявина Лида сыграет свою собственную бабушку в детстве, то есть дочь Мулявина Марину.

Проект создан при значительном участии белорусской команды – это и сценарист Руслан Стариковский, и один из режиссеров участник команды КВН БГУ Кирилл Папакуль, а также продюсер сериала Алексей Троцюк (также выходец из команды КВН БГУ).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку
Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку Артем Черников
Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников
Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников Андрей Санников
Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч