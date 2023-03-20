Появился трейлер сериала о Владимире Мулявине 20.03.2023, 22:21

Владимир Мулявин

Фильм посвящен биографии музыканта и его группы «Песняры».

Трейлер сериала «За полчаса до весны» опубликовали на онлайн-платформе START. Эта картина посвящена биографии Владимира Мулявина и его группе «Песняры».

Владимира Мулявина играют два российских актера — молодого воплотит на экране Глеб Калюжный, а во взрослом возрасте Артем Волобуев, который оказался невероятно похож на знаменитого «песняра». Интересно также, что правнучка Мулявина Лида сыграет свою собственную бабушку в детстве, то есть дочь Мулявина Марину.

Проект создан при значительном участии белорусской команды – это и сценарист Руслан Стариковский, и один из режиссеров участник команды КВН БГУ Кирилл Папакуль, а также продюсер сериала Алексей Троцюк (также выходец из команды КВН БГУ).

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