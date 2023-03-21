Столтенберг: Путин совершил большую стратегическую ошибку, когда вторгся в Украину 1 21.03.2023, 21:04

1,612

Диктатор РФ недооценил стальное сопротивление украинского народа.

Президент России Владимир Путин допустил стратегическую ошибку, решив начать полномасштабное вторжение в Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 21 марта на брифинге, трансляцию вел канал Sky News.

«Президент Путин совершил большую стратегическую ошибку, когда вторгся в Украину. Он ожидал, что Киев падет в течение нескольких дней, а вся Украина – в течение нескольких недель. Но он недооценил стальное сопротивление украинского народа. Он думал, что сможет разрушить единство НАТО. Но союзники по НАТО сильны и едины и оказывают беспрецедентную поддержку Украине. И он хотел меньше НАТО. Но у него получилось с точностью до наоборот. Больше НАТО», – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в ответ на незаконную войну России против Украины Финляндия и Швеция решили подать заявки на членство в НАТО, и это «удвоит длину границы НАТО с Россией».

«Президент Путин хочет другой Европы. Он видит в демократии и свободе угрозу. И он стремится контролировать своих соседей. Таким образом, даже если война в Украине закончится завтра, в долгосрочной перспективе условия безопасности изменились», – заявил генсек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».