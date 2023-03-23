Путин не понял, что Лукашенко хотел ему рассказать по телефону 10 23.03.2023, 9:45

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Диктатор позвонил в Москву, чтобы сообщить «пренеприятнейшую вещь».

Владимир Путин не понял, что Александр Лукашенко хотел ему рассказать по телефону. Об этом курьезном случае Лукашенко рассказал в среду. После недавнего посещения минского предприятия «Планар» он позвонил в Москву, сообщает «Еврорадио».

«Хочу сообщить тебе «пренеприятнейшую» вещь, — прозвучало из Минска. — У нас есть все, чтобы летали самолеты, передвигались танки и в космос запускать ракеты».

«Ты о чем?» — прервал Владимир Путин.

«Я о микроэлектронике, — абсолютно серьезно сказал Александр Лукашенко. — И говорю ему так, по-простому: если мы сегодня айфон этот не произведем (нет у нас этих «нанометров»), хорошо, мы его купим. Но чтобы тракторы, электромобили, мотоциклы, самолеты, ракеты и боевая техника передвигались — у нас есть все... Поэтому еще некоторое время — и мы получим то, что нам нужно для этих айфонов. Компьютер же делаем…»

Рассказывая об этом звонке, Лукашенко пытался убедить белорусов, что «экономика не рухнула и не рухнет». Просто ему еще нужно «некоторое время».

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