На Минском заводе сотрудников уволили за отказ вступить в провластный профсоюз 8 23.03.2023, 16:11

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Они уже состояли в независимом профсоюзе РЭП.

На Минском заводе «Термопласт» двух новых сотрудников уволили с работы в первый же день за отказ вступить в официальный профсоюз, пишет «Наша Нiва».

Сначала заместитель директора по идеологии предложила добровольно записаться в профсоюз. Когда же услышала их аргументы, что те уже являются членами независимого профсоюза РЭП, руководители которого находятся за решеткой, то сообщила, что работать с такой позицией на предприятии нельзя, хотя заводу и не хватает специалистов-наладчиков.

В частной беседе идеолог объясняла сотрудникам, что профсоюз — это не ее прихоть, а приказ по всем государственным предприятиям.

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