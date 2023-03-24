Почему Украина побеждает? 4 Юрий Бутусов

24.03.2023, 12:26

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Юрий Бутусов

На фронте легко заметить, в чем секрет украинских побед над «второй армией мира».

В Бахмуте встречался с бойцами 205-го киевского батальона Теробороны, которые два месяца непрерывно сражались в контактных боях на расстоянии 10-20 метров с российскими штурмовыми группами, удержали позиции, и, несмотря на значительные потери, сохранили боеспособность, я говорил с теми воинами, кто остался и продолжал добросовестно выполнять все боевые задания в очень тяжелых условиях.

Так вот в окопах с автоматами и гранатами оказались два программиста высокой квалификации, один из них из компании EPAM, инженер-электронщик с многолетним опытом высокой квалификации, владелец станции техобслуживания автомобилей с тридцатилетним опытом, электромонтер с двадцатилетним опытом столичной строительной компании. Это все крайне дефицитные и важные специальности для современной войны, но у нас они воюют в траншеях с оружием и тактикой 40-х годов 20-го столетия. Командир взвода — повар ресторанов рейтинга Мишлен в Польше, у которого вся семья в Европе давно проживает, а он вернулся 25 февраля в защиту Украины. Подвоз им обеспечивает владелец транспортной компании, у которого были свои фуры. Командир роты — известный в политике пресс-секретарь, глубоко интеллектуальный человек. Эти интервью выложил на YouTube.

Первая мысль — какая мы непобедимая страна, где настоящая элита нации, имеющая высокооплачиваемую работу и возможность устроиться за границей, берет обычный Калашников и сражается до последнего с российским маргинальным хламом, который направил на войну Путин. Вот в этом и есть основной секрет наших побед, у врага нет и близко такого качества человеческого ресурса.

Вторая мысль, мы, пожалуй, самая богатая страна в мире, потому что у нас идут в бой как обычные пехотинцы взрослые люди, на подготовку и воспитание которых затрачены десятки лет тяжелого труда, и квалификация которых стоит на рынке сотни тысяч долларов.

Третья мысль – современная война ведется технологиями, и каждый из этих пехотинцев, если бы применялся, согласно специальности на фронте, мог бы убивать врагов гораздо больше и рисковать гораздо меньше – ибо острая потребность настроить сенсоры, дроны, системы управления, прицеливания, ремонтировать технику, чтобы убивать врага с больших дистанций дальнобойным точным оружием.

И четвертая мысль. Мы выигрываем, безусловно, войну за страну. Но то, что продолжаем использовать людей не по назначению, не используем наше преимущество в интеллекте, культуре, квалификации, мотивации наших людей, то, что мы пытаемся вести войну 21 века по советским лекалам Второй мировой, — это поражение украинской нации. Да, это поражение, потому что это потери, которые невозможно восстановить никогда.

Что делать?

Нет, я не о том, что давайте вместо них будут гибнуть в окопах другие — я о том, что если использовать на войне людей, согласно их квалификации, можно наносить в разы большие потери врагу и в разы уменьшить потери украинцев. Нам когда-нибудь пришлют оружие, когда-то мы научимся его делать сами, но нам никогда не пришлют на войну программистов, автотехников, электромонтеров, инженеров с лидерскими качествами и невероятным патриотизмом.

Война поменялась! И это нужно осознать и генералам и политикам, управляющим военными. А этого осознания нет.

Мы должны использовать людей на войне для создания технологического преимущества, для того чтобы каждый пехотинец на передовой был обеспечен видением из дрона, из тепловизионного прицела, устойчивой связью, планшетом с тактической обстановкой, чтобы его поддерживали высокоточными выстрелами из всех имеющихся систем поражения с максимальных расстояний. Чтобы мы не пытались искать преимущество в количестве солдат с Калашниковым, танков и пушек, как в 40-х годах 20-го столетия, а чтобы наше преимущество было в количестве и качестве сенсоров, радиоэлектронной разведки, автоматизированных систем управления, боевой техники, инженерных машин, логистики, в точности поражения Не героизм одерживает победу, а профессионализм и способность применить в бою армии современных машин вместо людей.

Победа для Украины – это сохранение жизней. Для этого нужно немедленно создавать современную доктрину ведения боевых действий, современную оборонную планировку, на основе технологий, на основе интеллекта, чтобы беречь жизнь и побеждать не на словах, а на деле.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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