Наталья Пинчук: Алесь первым внес флаг в здание городского совета 1 24.03.2023, 12:59

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Наталья Пинчук

Фото: Charter97.org

Жена Нобелевского лауреата рассказала о его героическом поступке.

В варшавском Музее свободной Беларуси открылась выставка политических плакатов «Бел-чырвона-белы». Экспозиция появилась в результате международного конкурса на тему демократических устремлений белорусского общества, организованного Национальным Центром Культуры Польши (НЦК).

В церемонии открытия приняли участие: министр культуры Польши Петр Глинский, руководитель заграничной службы польского МИД Аркадий Жегоцкий, посол Польши в Беларуси Артур Михальский, а также представители белорусской оппозиции, в том числе — Наталья Пинчук, жена лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, находящегося в лукашенковской тюрьме.

Наталья Пинчук рассказала о важности национального флага Беларуси:

— Бело-красно-белый флаг имеет давнюю историю. Под бело-красно-белым флагом создавали независимую Беларусь. На долгие времена в советской Беларуси про этот флаг нельзя было вспоминать. Но времена изменились, еще в CCCР мое поколение начало поднимать это знамя.

В этом контексте хотела бы вспомнить поступок моего мужа Алеся, который первый еще в советское время внес этот флаг в здание Минского городского совета. Алесь сейчас в тюрьме, мы все об этом знаем. Вместе с ним находятся также другие известные нам люди: Анджей Почобут, Николай Статкевич, Павел Северинец. Недавно мы подсчитали, что они находятся в этих невыносимых условиях уже больше тысячи дней. Наверное, вы не так давно слышали очень ужасную информацию, что Игорь Лосик совершил попытку суицида. К сожалению, это единственная возможность отстоять свое достоинство в тюремных условиях.

За решеткой не только те, которых я перечислила, за решеткой тысячи людей, которые высказались за свободу, высказали свое свободное слово, это тысячи смелых женщин и мужчин. Они — как герои произведения Адама Мицкевича, как Конрад Валенрод. Он сказал: «Имя мое — миллионы, потому что я страдаю за миллионы». Мы надеемся, что страдания нашего народа не напрасны, мы надеемся, что, в том числе благодаря и вашей поддержке белорусы выйдут на улицы белорусских городов, на улицы свободной Беларуси, — сказала Наталья Пинчук.

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