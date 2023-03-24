Офис президента Украины: Лукашенко и другим военным преступникам придется отвечать 3 24.03.2023, 13:37

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Киев прокомментировал истерику белорусского диктатора.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на истерику Лукашенко, который заявил, что Кремль передаст ему «снаряды с настоящим ураном».

Подоляк в интервью «24 каналу» отметил, что всегда с иронией наблюдает за заявлениями Лукашенко. Он обратил внимание, что, по словам нелегитимного президента, Беларусь время от времени якобы получает ядерное оружие:

— Лукашенко вообще не разбирается в войне и процессах, которые сегодня происходят. Он совершенно оторван от реальности. Живет себе, чем-то занимается, пусть себе живет. Пока, по крайней мере, Россия еще существует в таком виде. Это же не имеет смысла – обращать внимание на слова, которые говорят, например, Песков, Лавров, Лукашенко.

Советник главы Офиса президента Украины подчеркнул, что сейчас главная цель для всех украинцев – выиграть войну, а Лукашенко и другие военные преступники потом будут отвечать за все ужасы, которые они совершили в нашей стране:

— Этот господин будет потом рассказывать, зачем он это сделал с Мачулищами. То есть почему наши дети должны были шугаться от постоянного использования МиГ-31, тратить свое детство в бомбоубежищах. Эти вопросы мы будем задавать. И тогда мы с ним проговорим, и заодно, может, проговорим курс 8 и 9-го класса средней школы по физике.

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