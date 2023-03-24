Армения и новое развлечение Кремля 1 Telegram-канал «СерпомПо»

24.03.2023, 16:09

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Никол Пашинян

От Пашиняна Путину ничего другого ждать и не следовало.

Конституционный суд Армении признал соответствующими конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде. Это означает, что и в Армению теперь Путину путь заказан.

Ну, от Пашиняна Путину ничего другого ждать и не следовало. Интересно, что скажет еще один партнер по ОДКБ - Рахмон. Таджикистан давно ратифицировал Римский статут.

У кремлевских теперь новое развлечение - закрашивать на карте мира страны, куда Путину лучше не соваться. Вот и в ЮАР на саммит БРИКС теперь стремно ехать. Но можно утешаться тем, что «юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли».

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