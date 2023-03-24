Армения и новое развлечение Кремля

Армения и новое развлечение Кремля1
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 24.03.2023, 16:09
- 7,342
От Пашиняна Путину ничего другого ждать и не следовало.
Конституционный суд Армении признал соответствующими конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде. Это означает, что и в Армению теперь Путину путь заказан.
Ну, от Пашиняна Путину ничего другого ждать и не следовало. Интересно, что скажет еще один партнер по ОДКБ - Рахмон. Таджикистан давно ратифицировал Римский статут.
У кремлевских теперь новое развлечение - закрашивать на карте мира страны, куда Путину лучше не соваться. Вот и в ЮАР на саммит БРИКС теперь стремно ехать. Но можно утешаться тем, что «юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли».
Telegram-канал «СерпомПо»