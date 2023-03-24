Российский пропагандист год назад «брал без боя» Киев, а теперь предрекает распад РФ 6 24.03.2023, 16:49

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Видеофакт.

Российский пропагандист Андрей Караулов год назад заявил, что РФ возьмет Киев без боя. Теперь он предрекает распад РФ.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Кремлевский цирк».

«Боюсь, что через несколько лет не будет никакой единой России. Я не о партии. Партии не будет еще раньше. Самой России не будет как единой страны», — прогнозирует Караулов.

Ранее сайт Charter97.org писал, как Лукашенко опозорился с прогнозами по войне в Украине.

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