Российский пропагандист год назад «брал без боя» Киев, а теперь предрекает распад РФ

Российский пропагандист год назад «брал без боя» Киев, а теперь предрекает распад РФ6
- 24.03.2023, 16:49
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Видеофакт.
Российский пропагандист Андрей Караулов год назад заявил, что РФ возьмет Киев без боя. Теперь он предрекает распад РФ.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Кремлевский цирк».
«Боюсь, что через несколько лет не будет никакой единой России. Я не о партии. Партии не будет еще раньше. Самой России не будет как единой страны», — прогнозирует Караулов.
Ранее сайт Charter97.org писал, как Лукашенко опозорился с прогнозами по войне в Украине.