Бойцы ВСУ уничтожили российских десантников, прятавшихся в блиндажах 3 24.03.2023, 21:31

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Сражение произошло на Бахмутском направлении.

Бойцы второй роты второго батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины зачистили вражескую передовую позицию, уничтожив присутствовавших на ней российских десантников и захватив трофеи: камера видеонаблюдения на штативе, пулеметы, снайперские винтовки Драгунова.

Об этом рассказали сами защитники Украины, сообщается на странице в Twitter «Оперативный ВСУ».

Украинский воин рассказал, что десантники оккупантов были уничтожены в своих блиндажах гранатами. Лишь один из них долго отстреливался, однако и его удалось ликвидировать.

Третья бригада сражается на Бахмутском направлении.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

🇺🇦Хлопці розвалили російських "вдвшників" та мають трофеї!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tKIJPcrP3R — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) March 24, 2023

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