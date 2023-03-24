Бойцы ВСУ уничтожили российских десантников, прятавшихся в блиндажах

Бойцы ВСУ уничтожили российских десантников, прятавшихся в блиндажах3
- 24.03.2023, 21:31
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Сражение произошло на Бахмутском направлении.
Бойцы второй роты второго батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины зачистили вражескую передовую позицию, уничтожив присутствовавших на ней российских десантников и захватив трофеи: камера видеонаблюдения на штативе, пулеметы, снайперские винтовки Драгунова.
Об этом рассказали сами защитники Украины, сообщается на странице в Twitter «Оперативный ВСУ».
Украинский воин рассказал, что десантники оккупантов были уничтожены в своих блиндажах гранатами. Лишь один из них долго отстреливался, однако и его удалось ликвидировать.
Третья бригада сражается на Бахмутском направлении.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
🇺🇦Хлопці розвалили російських "вдвшників" та мають трофеї!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tKIJPcrP3R— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) March 24, 2023