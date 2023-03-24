закрыть
24 марта 2023, пятница, 22:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ уничтожили российских десантников, прятавшихся в блиндажах

3
  • 24.03.2023, 21:31
  • 3,256
Бойцы ВСУ уничтожили российских десантников, прятавшихся в блиндажах

Сражение произошло на Бахмутском направлении.

Бойцы второй роты второго батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины зачистили вражескую передовую позицию, уничтожив присутствовавших на ней российских десантников и захватив трофеи: камера видеонаблюдения на штативе, пулеметы, снайперские винтовки Драгунова.

Об этом рассказали сами защитники Украины, сообщается на странице в Twitter «Оперативный ВСУ».

Украинский воин рассказал, что десантники оккупантов были уничтожены в своих блиндажах гранатами. Лишь один из них долго отстреливался, однако и его удалось ликвидировать.

Третья бригада сражается на Бахмутском направлении.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин
Время отползать
Время отползать Владимир Халип
В Беларуси назревает номенклатурный переворот
В Беларуси назревает номенклатурный переворот Наталья Радина