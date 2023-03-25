«Тогда я работал на подработке и был богач» 25.03.2023, 12:31

Белорусов шокировало сравнение цен на продукты в 2014 и 2023 году.

Пользователь TikTok с ником stan1slaav разместил на сервисе видео, в котором снял газету торговой сети «Евроопт», выпущенную в декабре 2014 года.

«Зеркало» сравнило цены, по которым товары продавались более восьми лет назад, с теми, которые сегодня действуют в «Е-доставке».

Ролик с ценами из далекого 2014 года набрал за 4 дня 800 000 просмотров и более 1 200 комментариев. Реакция на такой «ностальгический» ролик, однозначно нерадостная:

«Так в 2013 году зарплата была 8 миллионов 680 тысяч рублей, сейчас там не работаю, но от коллег знаю что 3400. Прирост всего в 3 раза. Бананы были 0,99, а стали 5,99. Рост в 6 раз»,

«Эх, плачу. Раньше можно было нормально жить, а сейчас все дорого, и одежда и обувь подорожала. Например, если раньше кроссовки за 50, а сейчас за 150»,

«Я работал на подработке в 2014-2016 годах, получал 600-700 белорусских рублей по сегоняшним деньгам. Тогда я был богач»,

«У власти жесточайший экономист».

В инфографике ниже мы в табличном формате сравнили цены в «Евроопте» за декабрь 2014 года, с ценами «Е-доставки» на 23 марта 2023 года. Следует отметить, что стоимость товаров в один день может отличаться в «Евроопте» и «Е-доставке». Но даже не смотря на это, уровень разбежки ценников в 2014-м и 2023-м годах огромный.

Сравнение цен на продукты за 2014 и 2023 год

«Зеркало» отмечает, что по данным Белстата, индекс потребительских цен с декабря 2014 года по февраль 2023-го составил 194,7%. Если сказать простым языком – то именно столько составила инфляция с момента действовавших в каталоге цен до февраля этого года. То есть цены выросли за это время, по данным официальной статистики, почти в три раза. Если же сравнивать набор продуктов из «Е-доставки» в 2023 году и «Евроопта» в 2014-ом, то финальный чек сейчас обойдется на 338,5% дороже.

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