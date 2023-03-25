Улетел, не попрощавшись Герман Обухов

25.03.2023, 21:09

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Герман Обухов

Кремль реально претендует на премию Дарвина.

Если сказать, что ожидания Кремля и Путина больших результатов от визита в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина потерпели фиаско, - не сказать ничего. Это катастрофа. Сократив свой визит почти наполовину и не встретившись ни с «вечным вождем» коммунистов России Геной Зюгановым, ни с другими главами думских фракций, Си не подписал ни одного подготовленного соглашения и договора.

Протокол о намерениях развития экономических взаимоотношений ни к чему не обязывает. Никакой газопровод «Сила Сибири-2» строится в обозримом будущем не будет и российский газ с нефтью поднебесная продолжит покупать в том же объеме, в каком и покупала. Причем с огромным дисконтом. Рисковать западным рынком с объемом продаж в триллион долларов ради амбиций одуревшего карлика в Кремле Китай еще не сошел с ума. Тем более, что покупательская способность российских потребителей резко упала и единственный интерес Китая к России заключается в ее природных ресурсах, как всем известно.

Мирный план Китая по прекращению войны в Украине Путин отверг и Си улетел обратно в Пекин раздраженный, толком ни с кем не попрощавшись. Одним из пунктов этого плана была территориальная целостность Украины по состоянию на 1991 год. Можно предположить, что президент России больше никогда не увидит Председателя КНР. Перед поездкой своего лидера в Москву Китай отвесил России звонкую оплеуху, показав по центральному телевидению карту Китая с Забайкальем и Дальним Востоком, как часть своей страны. Москва лишь утерла сопли и промолчала. Чем на самом деле могут стать эти территории после распада России? Вряд ли частью Китая, но скорее всего в статусе нового масштабного Гонконга. Мало кто знает, что в Благовещенске, Чите и других городках Забайкалья многие русские дети говорят на китайском и родители дома их часто не понимают, поскольку эти дети ходят в детский садик, где большинство детей китайцы и воспитательница порой тоже. Так что дело за малым – объявить эти территории свободной экономической зоной под китайским протекторатом. Только сделает это не Путин.

Прежде чем строить свои нелепые геополитические планы и пытаться вбить клин между Соединенными Штатами и Китаем, Кремлю и лично Путину не мешало бы познакомиться с китайской историей, культурой и философией. Это та страна, которая очень долго может сидеть и ждать, когда труп ее врага проплывет по реке Янцзы. После чего можно идти и занимать его место. Рассчитывать на дружбу с Китаем лишь потому, что там не всегда согласны с политикой Вашингтона, это как рассчитывать на «манну небесную». Все дети китайской элиты учатся в Гарварде, Кембридже, Оксфорде и так далее, но не в МГУ и СПбГУ. Китай продолжает покупать и летать на Боингам и Аэробусах, а не на Ту и Су. Там предпочитают ездить на Мерседесах и Мустангах, а не на Ладах. Ожидать, что миллиард вставшего на ноги Китая придет и поклонится 80 миллионному обнищавшему населению России, к тому же выжившему из ума и начавшему войну в Европе, это как ожидать посылки с миллионом долларов наличными, отправленных по ошибке на ваш адрес торговцами марихуаной. Кремль реально претендует на премию Дарвина.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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