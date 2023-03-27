Пьяный водитель снес паровоз в Барановичах

Пьяный водитель снес паровоз в Барановичах1
- 27.03.2023, 11:20
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Медосвидетельствование показало у нарушителя 1,5 промилле алкоголя.
ДТП случилось поздно вечером в воскресенье. На Советском проспекте в Барановичах 22-летний водитель Audi не справился с управлением. Автомобиль вылетел с проезжей части где снес декоративную скульптуру паровоза.
В результате ДТП автомобиль получил серьезные механические повреждения, также повреждено дорожное покрытие, тротуар, постамент. Водитель был пьян. Медосвидетельствование показало у него 1,5 промилле алкоголя, сообщило УГАИ УВД Брестского облисполкома.