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«Российские элиты прекрасно понимают, что карта бита, что Путину конец»

  • 27.03.2023, 15:29
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«Российские элиты прекрасно понимают, что карта бита, что Путину конец»

В России паника и смятение.

Украинский журналист Дмитрий Гордон прокомментировал разговор российского продюсера Иосифа Пригожина и олигарха Фархада Ахмедова, в котором они оскорбляли Путина и его окружение. Комментарий украинского журналиста опубликовал сайт «Гордон»:

— Многие из нас не понимают или не до конца понимают, что сейчас происходит в головах у кремлевской элиты, олигархов и приближенных к ним – у людей, которые находятся рядом с Путиным.

Поэтому я хочу прокомментировать необычный телефонный разговор между концертным продюсером Иосифом Пригожиным и российским олигархом азербайджанского происхождения Фархадом Ахмедовым.

Пригожин, кроме своей тупой головы, известен тем, что вместе со своей женой эстрадной погремухой Валерией последними словами поливали Украину, лизали жопу Путину и поддерживали войну. Верные и преданные слуги режима. Но это лишь публично. А Ахмедов был членом Совета федерации России.

Их телефонный разговор состоялся предположительно в январе-феврале. Пригожин на тот момент был с Валерией в Дубае. Местонахождение Ахмедова – неизвестно.

По словам Пригожина, Сечин, Лавров и Золотов объединились и хотят снести Шойгу. Путина и его приближенных Пригожин назвал преступниками. Ну все, не сносить ему головы – будет сидеть в Эмиратах до конца правления Путина и молиться за ВСУ, чтобы они поскорее освободили Украину и скинули Путина.

Ахмедов жалеет, что все профукали, что воевать с Украиной нечем. Я думаю, он был бы счастлив, если бы российская армия не был разворована, и в ней все было, как следует, как рассказывали генералы Путину, и чтобы они сокрушили Украину. Что уж говорить о Пригожине.

Ему вообще все равно, что погибают украинцы, погибают россияне, что Россия летит в пропасть – ему бы еще с годик поработать, скопить деньжат, пожить бы еще нормально. Вот животное! И что ж ты недвижимость не в России, а в Лондоне и Швейцарии покупаешь? Это же плохие страны, загнивающий Запад.

Причем Пригожин еще и хочет, чтобы Путин выиграл войну. Вы – фашисты. И ты, Пригожин, и ваш главный фашист и нацист Путин.

Вообще в их словах слышна жалость. Мол, как жаль, что все про…бали. Вот бы дали этим «украинским фашистам» пр*сраться – вот это было бы хорошо. А так жалко – не получилось.

Из этого разговора мы можем сделать несколько важнейших выводов. Во-первых, в российских элитах смятение и паника. Во-вторых, российские элиты прекрасно понимают, что карта бита, что Путину конец. А вместе с ним конец и фашистской России.

И третье. Все, кто делали Путина, кто общались с Путиными, кто поддерживал Путина – а значит, и неправедную, человеконенавистническую, несправедливую войну против Украины – все понесут наказание.

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