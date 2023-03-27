Историческая доставка: к Земле возвращается космический аппарат, который собрал образцы почвы с астероида Бенну 5 27.03.2023, 19:49

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Аппарат провел в космосе семь лет.

К Земле возвращается космический аппарат OSIRIS-REx, который семь лет провел в космосе и собрал образцы почвы с астероида Бенну. Об этом сообщил сайт NASA.

Специалисты NASA готовятся встречать «историческую доставку» 24 сентября. В этот день OSIRIS-REx спустит на Землю на парашюте капсулу с собранными образцами. Ожидается, что капсула приземлится в пустыне Юта.

«После семи лет пребывания в космосе, включая посадку на Бенну для сбора пыли и камней, эта бесстрашная миссия собирается решить одну из самых сложных задач: доставить образец астероида на Землю, защитив его от жары, вибраций и земных загрязнений», – говорится в релизе.

Эта доставка станет первой миссией США по возвращению образца астероида на Землю, сообщили в NASA.

Ближайшие шесть месяцев команда миссии будет отрабатывать процедуры, необходимые, чтобы встретить капсулу в пустыне и доставить образцы в новую лабораторию, построенную для этого материала в космическом центре NASA в Хьюстоне.

Образцы, собранные OSIRIS-REx могут помочь в изучении формирования Солнечной системы, считают в NASA.

Околоземный астероид Бенну – это груда камней и валунов, оставшихся после формирования Солнечной системы, он имеет рыхлую структуру – когда в 2020 году космический аппарат собирал его почву, «рука» погрузилась в его почву намного глубже, чем ожидалось, рассказали в NASA.

Ученые предполагают, что такие астероиды как Бенну могут распасться в атмосфере Земли и тем самым представляют собой «иной тип опасности, чем твердые».

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