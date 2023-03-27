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В Норвегии создали водопроницаемую брусчатку, на которой не образуются лужи

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  • 27.03.2023, 20:41
В Норвегии создали водопроницаемую брусчатку, на которой не образуются лужи

Фото.

Норвежское архитектурное бюро Snøhetta спроектировало водопроницаемую брусчатку, на которой не образуются лужи.

Систему Asak Flyt разрабатывают совместно с производителем бетонной брусчатки Asak Miljøstein, передает «Лига».

Брусчатка состоит из трех видов шестиугольных плиток, имеющих разный размер и разные зубцы, позволяющие регулировать расстояние между ними.

Брусчатку можно использовать для разных нужд. Например, более плотно плитку можно выложить, где активно движение пешеходов, а менее плотно, где растут деревья, то есть таким способом можно создавать плавные переходы во время проектирования открытых пространств.

Эта плитка может обеспечить до 28% водопроницаемости, что вдвое выше норвежских стандартов. Так что она пригодится для тротуаров, парков, площадей и паркингов.

Архитекторы говорят, что такое решение позволяет управлять водными ресурсами в городской среде из-за увеличения экстремальных погодных условий.

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