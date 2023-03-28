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Врач объяснила, почему нельзя запивать пищу холодной водой

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  • 28.03.2023, 10:02
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Врач объяснила, почему нельзя запивать пищу холодной водой

Нужно знать несколько нюансов.

Запивать пищу холодной водой опасно, это нарушает температуру внутри желудочно-кишечного тракта. О последствиях приема жидкости во время еды этом в интервью росСМИ рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Она объяснила, что во время пищеварительного процесса температура внутри ЖКТ становится выше, чем это бывает в обычном состоянии. А после попадания еды в желудок и кишечник внутри начинается активное кровоснабжение, которое помогает переварить пищу.

«Ледяная вода притупляет эти процессы, поэтому еда не будет перевариваться и расщепляться на ферменты так, как это нужно», — заявила Лазуренко.

Людям с проблемами желудка запивать еду в принципе нежелательно. Если у человека гастрит, гастродуоденит, синдром избыточного бактериального роста, раздраженного кишечника или дисбиоз, то из-за попадания жидкости часть продуктов не сможет усвоиться, подчеркнула врач.

Если же у человека нет проблем с ЖКТ, то выбор напитков он делает индивидуально. Но нужно знать несколько нюансов. Например, кофе, сок, смузи — самостоятельная пища. Если человек запивает еду такими напитками, то к белкам, жирам и углеводам добавляется дополнительная порция углеводов, подчеркнула диетолог.

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