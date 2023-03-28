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«Мы часто не думаем о мелочах, а потом считаем копейки до зарплаты»

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  • 28.03.2023, 16:12
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«Мы часто не думаем о мелочах, а потом считаем копейки до зарплаты»

Бухгалтер из Слуцка посчитала, как можно сэкономить на чае 550 рублей в год.

Я по профессии бухгалтер, пишет читательница сайта kurjer.info. Цифры и расчеты — моя слабость. Когда я вижу ценники и цены, в моей голове включается калькулятор. Вот и в этот раз так случилось.

Сидела в кафе, ждала, пока приготовят мою пиццу. Официант принесла мужчине, который сидел за соседним столиком, чашку с кипятком и рядом положила пакетик чая. Стоило это удовольствие 1 рубль 60 копеек.

Цифры! И мне сразу стало интересно. В годы моего студенчества чай всегда стоил копейки, я покупала его практически как воду.

Зашла с телефона в интернет-магазин и нашла тот самый чай, что принесли мужчине. Упаковка из 100 пакетов стоила 9 рублей 54 копейки. Получается, что пакетик этого чая стоит чуть меньше 10 копеек. То есть, если, выходя из дома, захватить в сумочку пакетик чая, можно экономить 1 рубль 50 копеек на одной чашке (при условии, что кипяток в кафе нальют бесплатно).

А если есть привычка каждый день заходить в кафе за чашечкой чая? То при таком подходе (пакетик чая берем с собой) за год экономия составит почти 550 рублей. Это ж 13-я зарплата!

P.S. Целью написанного ни в коем случае не было указать на завышение цен. Подсказка в другом. Мы часто не думаем о мелочах, а потом считаем копейки до зарплаты. А в кафе и рестораны, конечно же, ходить стоит хотя бы для того, чтобы попробовать что-то новое, необычное, экзотическое.

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