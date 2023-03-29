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Сын ФСБшницы сдал ВСУ всё: под Сватово съехалась уйма генералов и полковников

  • 29.03.2023, 8:49
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Сын ФСБшницы сдал ВСУ всё: под Сватово съехалась уйма генералов и полковников

Об измене стало известно от раненых российских солдат.

По данным патриотически настроенных граждан Украины, находящихся в тылу российских войск, получена информация о некоторых аспектах ситуации в стане российских войск на Лиманском направлении. В одном из тыловых российских госпиталей в Луганской области (сознательно не указываем) не тяжело раненые российские солдаты делились своими мнениями относительно того, что в настоящий момент происходит на передовой, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Так, российский солдат, которого звали «Витюха» рассказал, что «24.03 на их участке (где-то под Ягодным) они попали под раздачу ВСУ. Он-то отделался легко, а вот две их ДРГ полностью уничтожены. Одна группа разведчиков ехала в «КАМазе», другая группа – десантники и штурмовики. Вот их ВСУшники прямо накрыли». Но сколько погибло он не знает, так как сам при этом был ранен. А вообще, он не понимает, что происходит на фронте. “По телевидению трендели, что Ягодное российские войска взяли, но наши позиции накрыли именно с Ягодного. Это как понимать?»

А вот другой раненый, которого называли «Матрос», очень радовался, что он сейчас не на позициях. У них под Сватово «полный звиздец. Там понаехало куча полковников и генералов со всяких служб, одна другой страшнее. Проверки идут одна за другой. Все командиры как бы под арестом. Все это связано с тем, что несколько дней назад, когда был сильный туман, один боец попал в плен к ВСУ. Это точно, так как после допросов ему дали возможность связаться с женой».

Но вся беда в том, что «его отец ректор какого-то военного училища, а мать в ФСБ служит! ФСБешники через жену вышли на ВСУ и ведут переговоры, чтобы вытянуть этого «сынка», хотя ему никто не завидует. Разведка установила, что этот боец сдал украинцам все позиции и теперь под угрозой не только планировавшееся наступление, но и все позиции на линии обороны. Теперь в верхах не знают, наступать или отходить?» Никто не хочет на себя брать ответственность, а солдаты прячутся подальше от многочисленных проверяющих, так как нужно целый день торчать «в броне».

Как видим, есть две большие разницы между тем, что транслируют из Кремля и тем, что действительно происходит на линии фронта. Общее настроение в российских войсках – никто не хочет воевать. Они начинают понимать, что война фактически проиграна. Они не освободители, как их убеждали из Кремля. Они – оккупанты на чужой земле. «Когда после прилетов спустя секунд 30 видишь вокруг одни трупы сослуживцев, то никакие деньги тебя сюда не заманят. Скорей бы домой», – говорят российские солдаты.

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